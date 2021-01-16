اخبار الرياضه

«كاف» يعلن موعد السوبر الأفريقي

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن موعد السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، أن بطولة السوبر الإفريقي نسخة 2020-2021، ستقام في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر المقبل. وتجاهل «كاف» في بيانه، تحديد موعد لنسخة السوبر الإفريقي (2019-2020)، بعد تأجيلها أكثر من مرة.

وتوج الأهلي المصري بدوري أبطال إفريقيا، على حساب مواطنه الزمالك (2-1)، فيما فاز نهضة بركان المغربي بلقب الكونفيدرالية، بعد التغلب على بيراميدز المصري (1-0)، ولم يلتق الفريقان في السوبر حتى الآن. وتوج الزمالك بآخر نسخة لكأس السوبر الإفريقي، التي أقيمت في قطر العام الماضي، بفوزه على الترجي التونسي (3-1).

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا