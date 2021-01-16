شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن موعد السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، أن بطولة السوبر الإفريقي نسخة 2020-2021، ستقام في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر المقبل. وتجاهل «كاف» في بيانه، تحديد موعد لنسخة السوبر الإفريقي (2019-2020)، بعد تأجيلها أكثر من مرة.

وتوج الأهلي المصري بدوري أبطال إفريقيا، على حساب مواطنه الزمالك (2-1)، فيما فاز نهضة بركان المغربي بلقب الكونفيدرالية، بعد التغلب على بيراميدز المصري (1-0)، ولم يلتق الفريقان في السوبر حتى الآن. وتوج الزمالك بآخر نسخة لكأس السوبر الإفريقي، التي أقيمت في قطر العام الماضي، بفوزه على الترجي التونسي (3-1).