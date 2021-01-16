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باريس يكشف حقيقة إصابة بوكيتينو بفيروس كورونا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إصابة ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق، بفيروس كورونا. وأشار النادي الباريسي، في بيان رسمي عبر حسابه على «تويتر»، إلى أن بوكيتينو بصدد تنفيذ البروتوكول الصحي للعزل الطبي للتعافي من الفيروس.

يذكر أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قاد الفريق في 3 مباريات فقط منذ توليه المسؤولية، بعد إقالة الألماني توماس توخيل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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