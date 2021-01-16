شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يضرب مونبلييه بثنائية في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحبط موناكو انتفاضة مضيفه مونبلييه، في الشوط الثاني، وأفلت بفوز ثمين (3/2)، في افتتاح مباريات المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي.

وواصل موناكو صحوته في المسابقة، بتحقيق الفوز الرابع مقابل تعادل واحد، في آخر خمس مباريات، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة، ويعزز موقعه في المركز الرابع.

وتجمد رصيد مونبلييه عند 28 نقطة، في المركز الثامن، بعدما واصل كبوته ومني بالهزيمة الرابعة، مقابل تعادلين في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.