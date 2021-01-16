"اتفاق وتراجع".. الزمالك يكشف كواليس مفاوضات سانت ايتيان لضم مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، كواليس مفاوضات نادي سانت ايتيان الفرنسي مع ناديه من أجل ضم مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك قال عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"في البداية جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أكد أنه في احتياج للاعب، لكن لن يقف أمامه إذا تلقى عرضًا من أوروبا".

وشدد :"خلال تفاوضنا مع نادي سانت ايتيان لم يكن هناك وكيلاً يتفاوض باسمنا، بداية المفاوضات كانت في 3 يناير الماضي وتحدثنا لمدة نصف ساعة وحددنا شروطنا".

وتابع :"نادي سانت ايتيان كان يتفاوض عبر نائب رئيس النادي وعرض لنا دفع أربعة ملايين دولار مع دفع مليون دولار عند إرسال البطاقة الدولية للاعب".

وواصل :"بعد هذه المفاوضات تلقينا خطابًا رسميًا من نادي سانت ايتيان مخالف للشروط الذي اتفقنا عليها من خلال دفع قمية الصفقة على أقساط وهو دفع القيمة الأولى بعد شهرين من التعاقد لنرفض هذه الشروط".

وأكمل :"بعد رفضنا شروط نادي سانت ايتيان حدثت مفاوضات بصورة غير مباشرة بتدخل من مصطفى محمد والذي طلب من الإدارة بتسهيل التفاوض وهذا ما حدث من خلال تنازلنا عن نقطة الإضافات حول صعود الفريق للبطولات الأوروبية".

وأشار :"يوم 12 الشهر الجاري شهد قيام إدارة الزمالك بإرسال خطاب رسمي للنادي الفرنسي طلبنا من خلاله بالرد على شروطنا وفي حال عدم الرد في نفس اليوم سيتم إنهاء المفاوضات بصورة رسمية".

وعن عرض جالاتا سراي التركي، كشف عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك :"النادي التركي تفاوض عبر ثلاثة أشخاص بداية من الرئيس والنائب والمدير الرياضي وكان العرض الأول الحصول على مصطفى محمد بنصف مليون دولار على سبيل الإعارة مع دفع ثلاثة ملايين دولار مقابل الحصول على اللاعب بصورة نهائية، لكننا رفضنا هذا العرض لأنه لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب".

وتابع :"النادي التركي أرسل لنا عرضًا جديدًا من خلال الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة مع دفع مليون دولار وأربعة ملايين دولار مقابل انضمام اللاعب بصورة نهائية".

وكشف :"اشترطنا على الزمالك الحصول من جالاتا سراي على 2 مليون دولار مقابل إعارة اللاعب وخمسة ملايين دولار مقابل بيع اللاعب بصورة نهائية مع وضع بند يتيح لنا إمكانية عدم تفيعل بند الشراء النهائي مع نهاية الموسم الرياضي أملاً في تسويق اللاعب عقب مشاركته في الأولمبياد المقبل".

وأنهى :"العرض توقف بسبب وكيل اللاعب بعدما أرسل خطابًا للنادي التركي بأن موكله يرفض الانتقال للفريق التركي".