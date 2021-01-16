مصدر لمصراوي: مصطفى فتحي يرحب بالانتقال لسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر داخل نادي سموحة، أن مصطفى فتحي لاعب الزمالك يرحب بالانضمام إلى الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الاعارة لمدة ٦ شهور.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأمور شبه تمت وسيتم الإعلان عن انضمام مصطفى فتحي للفريق خلال ساعات.

وأضاف أن سموحة اتفق على كافة التفاصيل مع اللاعب والزمالك ويتبقى فقط الرتوش الأخيرة.

ولم يُشارك مصطفى فتحي مع الزمالك خلال الموسم الجاري من الدوري 2020/2021 في أي مباراة، وكذلك كريم بامبو.