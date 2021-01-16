نشرة الجمعة.. الزمالك يرد على رئيس سانت إيتيان.. وانسحاب أوكلاند سيتي من مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 15 يناير 2021.

"إلغاء التفاوض نهائيًا".. الزمالك يرد على رئيس سانت إيتيان ببيان من 4 نقاط

الزمالك يقترب من الصفقة الشتوية الأولى

بعد بيان الزمالك.. رسالة من مصطفى محمد لسانت ايتيان

اتحاد الكرة يُعلن صرف بدلات الحكام عن الموسم الحالي

مران الزمالك.. مشاركة ساسي ومصطفى.. وتدريبات تأهيلية لأحداد

بعد أزمة مصر.. كاف يجري تعديلًا على لائحة "كورونا" ويقلل الحد الأدنى للقائمة

مران الأهلي.. عودة مروان محسن.. جلسة لموسيماني مع اللاعبين.. وتدريبات قوية للحراس

إنبي يحقق فوزا قاتلا على سيراميكا.. وطلائع الجيش يكتب انتصاره الأول

رمضان يقود بيراميدز لاستعادة الانتصارات بإسقاط المقاولون

رسميا.. روني يعتزل كرة القدم

إصابة محمد بركات بفيروس كورونا

رسميًا.. فيفا يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية