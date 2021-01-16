الزمالك يقترب من الصفقة الشتوية الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن ناديه اقترب من ضم مدافع إنبي أسامة جلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

متحدث الزمالك خرج في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد"، قائلاً :"اقتربنا من ضم أسامة جلال لاعب إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية، هناك رغبة متبادلة من الطرفين في إتمام الصفقة وسيتم الحسم خلال الساعات المقبلة".

وشهدت الساعات الماضية وجود مفاوضات من جانب الزمالك للحصول على خدمات لاعب إنبي إلا أن النادي البترولي اشترط الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه.

من جانبه، رحّب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي برحيل لاعبه إلى الزمالك خلال الانتقالات الحالية.

وانتقل متحدث الزمالك للحديث عن مستقبل الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو، كاشفًا :"مصطفى فتحي وكريم بامبو على أعتاب الإعارة للبنك الأهلي خلال يناير الجاري".

ولم يحصل مصطفى فتحي أو كريم بامبو على فرصة المشاركة مع الزمالك منذ تولي البرتغالي جيمي باتشيكو القيادة الفنية الأمر الذي جعل الثنائي يرحبان بالرحيل على سبيل الإعارة.