بعد بيان الزمالك.. رسالة من مصطفى محمد لسانت ايتيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن مهاجم الفريق مصطفى محمد رفض الانضمام إلى نادٍ يسيء للقلعة البيضاء بعد تصريحات رئيس نادي سانت ايتيان عن وجود بعض الأشخاص طلبوا الحصول على عمولة في صفقة انضمام اللاعب للنادي الفرنسي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"مصطفى محمد متفهم الوضع، وأرسل بالفعل إلى مجلس الإدارة أكد فيه رفضه الانضمام إلى نادٍ يسيء إلى نادي الزمالك".

وكان نادي الزمالك أصدر بيانًا رسميًا مساء اليوم الجمعة، من 4 نقاط من أجل الرد على رولان رومييه الرئيس التنفيذي لنادي سانت ايتيان الفرنسي، بعدما ألمح إلى طلب مسئولين عمولات لتسهيل انتقال مصطفى محمد للفريق. (طالع البيان)

وشهدت الفترة الماضية رغبة من جانب نادي سانت ايتيان للتعاقد مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قبل أن تتوقف المفاوضات لأسباب مادية.

وحاول نادي الزمالك بيع مصطفى محمد مقابل الحصول على مبلغ خمسة ملايين دولار كاش، في المقابل كان رغبة النادي الفرنسي تقسيط المقابل المادي من خلال دفع ثلاثة مليين دولار كاش ودفع باقي المبلغ في بداية العام المقبل.