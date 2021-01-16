أخبار الهلال | كاريلو يعتذر للجمهور على التعادل مع الأهلي

أبدى البيروفي أندري كاريلو لاعب فريق الهلال، عدم رضاه عن نتيجة التعادل السلبي التي أنتهت عليها مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (دوري المحترفين السعودي).
وقال كاريلو في تصريحات لقناة “السعودية الرياضية عقب المباراة، إن فريقه يقدم أداء هجومي متكامل، لكن الفرق الأخرى التي تلعب ضده دائمًا ما تركن إلى الدفاع.
وأضاف أن فريقه سيعمل على تعويض النتيجة التي أنتهت إليها مباراة اليوم، لافتًا النظر إلى أن فريقه لازال متصدرًا لجدول الترتيب.
ورفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن ملاحقه الشباب وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث.
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