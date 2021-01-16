الدوري السعودي | المعيوف يكشف سر تصديه لركلة جزاء عمر السومة

كشف عبد الله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال، عن سر تصديه لركلة الجزاء التي نفذها عمر السومة مهاجم الأهلي خلال مباراة الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (دوري المحترفين السعودي).

وكان الحكم قد احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة، بعد لمسة يد من محمد الجحفلي مدافع الهلال داخل منطقة الجزاء، لينفذها عمر السومة لكن المعيوف تصدى لها ببراعة.

وأوضح المعيوف في تصريحات لقناة “الرياضية السعوية“، أن زميله في الفريق محمد البريك أشار إلى مكان الزاوية التي سيسدد فيها عمر السومة الكرة وهو ما ساهم في تصديه لركلة الجزاء.

وأبدى المعيوف رضاه عن أداء فريقه في المباراة، لافتا النظر إلى أن اللقاء شهد العديد من الفرص الضائعة.

ورفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن الشباب ونقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث.