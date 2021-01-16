كشف عبد الله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال، عن سر تصديه لركلة الجزاء التي نفذها عمر السومة مهاجم الأهلي خلال مباراة الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (دوري المحترفين السعودي).
وكان الحكم قد احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة، بعد لمسة يد من محمد الجحفلي مدافع الهلال داخل منطقة الجزاء، لينفذها عمر السومة لكن المعيوف تصدى لها ببراعة.
وأوضح المعيوف في تصريحات لقناة “الرياضية السعوية“، أن زميله في الفريق محمد البريك أشار إلى مكان الزاوية التي سيسدد فيها عمر السومة الكرة وهو ما ساهم في تصديه لركلة الجزاء.
وأبدى المعيوف رضاه عن أداء فريقه في المباراة، لافتا النظر إلى أن اللقاء شهد العديد من الفرص الضائعة.
ورفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن الشباب ونقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري السعودي | المعيوف يكشف سر تصديه لركلة جزاء عمر السومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.