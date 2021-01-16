الدوري التونسي | نصف أندية المسابقة غيرت مدربيها بعد 8 جولات!

غيرت ثماني أندية تونسية من بين 14 ناديًا ينشطون في الدوري التونسي الممتاز مدربيها بينما لم تمض على المسابقة ثماني جولات.

وفي جرد كشف عنه موقع “تونس فوت” فإن قائمة الإقالات للمدربين قد تكون مرشحة للزيادة في الجولات المقبلة، في ظل الضغوط التي يواجهها مدرب الترجي معين الشعباني الذي يقود الفريق منذ 2018 على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها في المواسم الأخيرة.

وجاءت آخر الإقالات للمدربين في الدوري في فريق النجم الساحلي الذي أنهى تعاقده مع المدرب البرازيلي جورفان فييرا ليعوضه بالمدرب لسعد الدريدي.

وكان الدريدي قد استقال من تدريب النادي الأفريقي قبل أسبوعين ليحل محله المدرب كريم بوعائشة في الفريق.

وجاءت أولى التغييرات في فريق النادي الصفاقسي الذي غادره المدرب فوزي البنزرتي في نوفمبر الماضي نحو فريق الوداد البيضاوي المغربي، ويقود الصفاقسي المدرب واللاعب السابق بالنادي أنيس بوجلبان.

وفي اتحاد بن قردان حل المدرب رمزي جرمود مكان المدرب حسان القابسي وفي النادي البنزرتي حل المدرب العربي الزواوي بدل المختار الطرابلسي.

وفي فريق شبيبة القيروان عوض المدرب محمود الدريدي المدرب مراد العقبي وفي الملعب التونسي جاء المدرب نصيف بعيو مكان المدرب أنيس البوسعايدي بينما استبدل مستقبل سليمان المدرب سامي القفصي بالمدرب يامن الزلفاني.

وتوقف نشاط الدوري التونسي الأسبوع الجاري بسبب جائحة كورونا وقرار الحجر الصحي الشامل حتى يوم الأحد. وتستأنف الجولة التاسعة من المسابقة بعد يوم 24 من الشهر الجاري.