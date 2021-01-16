سولشاير: ماذا يعني تصدر مانشستر يونايتد للدوري الانجليزي في يناير؟ لا شيء..

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد اليوم الجمعة إن فريقه قدم عروضًا قوية في آخر شهرين لكن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لا تعني شيئًا في مواجهة ليفربول البطل على ملعب آنفيلد.

ومنذ الهزيمة 1-صفر أمام آرسنال في نوفمبر الثاني لم يخسر يونايتد في 11 مباراة وأهدر أربع نقاط فقط ليتصدر الترتيب متفوقًا بثلاث نقاط على ليفربول. ويعتلي يونايتد قمة الدوري في بداية السنة الجديدة لأول مرة منذ آخر لقب للفريق في الدوري مع المدرب أليكس فيرجسون في 2013 لكن سولشاير قال إنه لن يغتر بترتيب الفريق بعد 17 مباراة فقط.

وقال للصحفيين قبل مباراة الأحد “لا تحصل على شيء لمجرد صدارة الدوري في يناير، العبرة بمركزك في نهاية الموسم.

“تشعر بالحماس والإثارة في كل مرة تواجه فيها فريقًا كبيرًا.

“الترتيب والمستوى لا يعني شيئًا عندما تلعب في آنفيلد. إنها مباراة مهمة للفريق واللاعبين والمشجعين. أتطلع لخوض المباراة”.

وسيعول سولشاير على سجل يونايتد الرائع خارج ملعبه، وهو الأفضل في دوري الأضواء هذا الموسم، حيث لم يخسر الفريق حتى الآن خارج معقله وحقق 22 نقطة في ثماني مباريات.

وفي الجانب الآخر لم يخسر ليفربول على ملعبه في الدوري منذ أبريل 2017 وعبر سولشاير عن أمله في تحقيق “مفاجأة”.

وأضاف “يمنحنا موقعنا في الدوري المزيد من الثقة ويعكس مدى تطور الفريق. اللعب أمام حامل اللقب الذي يملك سجلًا رائعًا في ملعب آنفيلد سيكون اختبارًا كبيرًا”.