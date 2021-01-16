تدريبات الزمالك تشهد عودة مصطفى محمد وفرجاني ساسي

عاد الثنائي مصطفى محمد والتونسي فرجاني ساسي، لاعبي فريق الزمالك المصري، إلى تدريبات الفريق بشكل طبيعي وذلك بعد فترة من الغياب.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت المزيد من الغموض حول مصير الثنائي، حيث ربطت تقارير صحفية كلاهما بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع وجود عروض لضمهما من جانب ناديي سانت إتيان الفرنسي والدحيل القطري (حسب التقارير).

وشهدت تدريبات الفريق تواجد محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وذلك عقب تعافيه من إصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف الأهلي متصدر الترتيب.