الدوري التونسي | صدمة في الصفاقسي بسبب علاء غرام!

أعلن النادي الصفاقسي التونسي اليوم الجمعة تعرض لاعبه علاء غرام لإصابة بالغة ستجبره على إنهاء موسمه الكروي الحالي بشكل مبكر.
وأوضح النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن غرام كان أصيب في مباراة الترجي أمس الأول الأربعاء.
وكان لاعب الدفاع غادر بعد مرور الربع الساعة الأول للمباراة التي انتهت بفوز الصفاقسي 2 / صفر.
وأضاف النادي أن نتائج الفحوص الطبية أكدت اليوم إصابته في الرباط الصليبي وهو ما يعني غيابه لمدة ستة أشهر.
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