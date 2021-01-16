الامارات | «ريبلس رومانس» بطلاً للشوط الرئيس في «ميدان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ريبلس رومانس» بطلاً للشوط الرئيس في «ميدان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المهر «ريبلس رومانس»، المملوك لـ«غودولفين»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب «تحضيري 2000 غينس الإماراتي» الذي جرى في الشوط الخامس والرئيس من السباق السادس لسباقات مضمار ميدان، الذي أقيم أول من أمس، ورعت أشواطه السبعة «موانئ دبي العالمية» بإجمالي جوائز بلغت 837 ألف درهم، نافس على ألقابها 86 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وفي ثانية البطولات الرئيسة، فاز «توبر بيل»، المملوك لـ«علي وعبدالله الشعفار»، بلقب «كأس جائزة دبي» التي جرت في الشوط السادس.

وعرف الفارس وليام بيوك كيفية الحفاظ على قدرات «ريبلس رومانس»، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و55 جزءاً من الثانية. وفي بقية النتائج، افتتح الجواد «مشاكل»، المملوك للمدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس روبستون فرنش، أول الانتصارات بالفوز بالشوط الأول، قبل أن يهدي الجواد «جيرفز» مالكه جمعة مبارك الجنيبي، والمدرب علي راشد الراجحي، لقب الشوط الثاني.

وواصلت خيول «غودولفين» تألقها، بانتزاعها انتصارين من أصل الأشواط السبعة، جاء أولها مع الجواد «غلوبال هيت»، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، في الشوط الثالث، وعاود المدرب سالم بن غدير والفارس روبستون فرنش السطوع مجدداً، بعد أن أهداهما الجواد «فيرناس» المملوك لأحمد المهيري لقب الشوط الرابع. وأسدل الستار على الأمسية بفوز الجواد «وسيم» بشعار وتدريب إسماعيل محمد، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، بلقب الشوط السابع.

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