اخبار الرياضه

الامارات | دراجو النصر أبطال سباق نخلة ديرة

0 نشر
محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دراجو النصر أبطال سباق نخلة ديرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دراجو نادي النصر: وليد النقبي، وأحمد المنصوري، وجابر المنصوري، على التوالي، بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق نخلة ديرة للدراجات الهوائية (فئة الرجال)، الذي نظمه اتحاد اللعبة أمس في دبي، بالتعاون مع إدارة شركة نخيل لمسافة 80 كيلومتراً، وحظي بمشاركة 175 دراجاً.

وفي منافسات تحت 23 سنة للأندية، جاء دراج النصر أسامة صباهي في المركز الأول، تلاه جاسم علي من شباب الأهلي، ثم عمر الجسمي من شباب الأهلي أيضاً.

وفي فئة الهواة تحت 40 سنة، جاء أحمد قائد من فريق الشعفار جميرا للدراجات بالمركز الأول، وفاز بدر علي بلقب فئة فوق 40 سنة هواة للمواطنين، أما في فئة المقيمين فحل عبدالرحمن منصوري بالمركز الأول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا