الامارات | إنجازات كثيرة للسوري عمر خريبين مع الهلال.. جاء دور الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات كثيرة للسوري عمر خريبين مع الهلال.. جاء دور الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقترب لاعب الهلال السعودي السابق، السوري عمر خريبين، من التوقيع رسمياً على كشوف الوحدة، ليحل بديلاً للاعب المولدوفي لوفانور، الذي بدوره لم يقدم المستويات المنتظرة منه بقميص «العنابي».

«الإمارات اليوم» تستعرض أهم أرقام النجم السوري مع الهلال الذي أعلن رسمياً الاستغناء عن خدماته، بعد سنوات لفت فيها الأنظار في ملاعب السعودية وحقق الكثير من الإنجازات.

5ملايين

انتقل خريبين إلى الهلال السعودي في موسم 2016-2017، قادماً من نادي الظفرة الإماراتي، في صفقة ضخمة بلغت وقتها خمسة ملايين دولار.

34مباراة

خاض المهاجم السوري مع الهلال 34 مباراة رسمية في الدوري السعودي، بعدد دقائق لعب بلغت 2799 دقيقة، سجل خلالهم 34 هدفاً.

12لقاء في مصر

أعير خريبين إلى نادي بيراميدز المصري في موسم 2018-2019، وخاض معه 12 مباراة في الدوري المحلي، سجل خلالها ستة أهداف فقط.

3بطولات دوري

توّج المهاجم السوري مع الهلال بلقب الدوري ثلاث مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة، وبطولة دوري أبطال آسيا مرة واحدة.

أبطال آسيا

شارك خريبين مع الهلال في الفوز بدوري أبطال آسيا في موسم 2019، واختير كأفضل لاعب في القارة الصفراء عام 2017.

الهلال السعودي أعلن رسمياً الاستغناء عن خدمات المهاجم السوري.

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