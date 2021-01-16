الامارات | 4 أندية تطلب فرصتها الأخيرة في دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية تطلب فرصتها الأخيرة في دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلب أندية الوصل والوحدة والظفرة وبني ياس، اليوم، فرصتها الأخيرة في دوري سلة الرجال للموسم الحالي، حين تخوض الساعة السابعة مساء وبالتوقيت ذاته، مواجهات إياب ربع النهائي، بلقاء الوصل أمام شباب الأهلي، والعنابي مع مضيفه البطائح، ولقاء الظفرة أمام النصر، قبل أن يسدل الستار على المواجهات بلقاء السماوي مع الشارقة. وتدرك الفرق الأربعة، أهمية الفوز إياباً واقتناص الفرصة الأخيرة في إحياء آمالها ببلوغ نصف النهائي. ويعوّل الوصل وبني ياس على عامل الأرض، لرد اعتبار خسارتهما ذهاباً، إذ خسر الوصل من شباب الأهلي 67-89، والسماوي من الشارقة 57-89. والأمر نفسه بالنسبة لفريقي الوحدة والظفرة.

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