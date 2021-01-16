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الامارات | رمسة ملاعب

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسئلة

رفض أحد أندية دوري الخليج العربي تلقي أسئلة من الصحافيين لمدرب الفريق، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراته في الجولة الـ13، لأن إدارة النادي تفضّل طرح المكتب الإعلامي للأسئلة، بداعي عدم الضغط على المدرب في الوقت الحالي.

نقاش

دار نقاش حاد بين مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي واللاعب الكبير في صفوف الفريق، بشأن تراجع مستواه الفني خلال المباريات الأخيرة للفريق، وضرورة استعادته لمستواه بما يخدم الفريق خلال الفترة المقبلة من المباريات.

تجاهل

تجاهل المسؤول الإداري باتحاد لعبة جماعية تحذيرات عضو بارز في الاتحاد حول طريقة التعامل مع وسائل الإعلام، خصوصاً أن هذا المسؤول فتح قنوات تواصل مباشرة مع بعض الإعلاميين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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