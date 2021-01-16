الامارات | الجزيرة عينه على النقطة 30 ويخشى مفاجآت خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة عينه على النقطة 30 ويخشى مفاجآت خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريق الجزيرة إلى تأمين النقطة 30 للاستمرار في رحلة المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، لكنه في الوقت نفسه يخشى مفاجآت خورفكان، حين يحل ضيفاً على «النسور»، اليوم، الساعة الخامسة عصراً في ختام ذهاب الدوري.

وقدم خورفكان في المباريات الماضية مستوى مميزاً، واستطاع التسجيل من أنصاف الفرص، معتمداً على سرعة مهاجميه، خصوصاً برونو، الأمر الذي يشكل مبعث قلق لدفاع الجزيرة. ويأمل خورفكان الخروج ولو بنقطة من أمام فريق كبير مثل الجزيرة، للاقتراب أكثر من منطقة الأمان، إذ يبلغ رصيده 11 نقطة. وسيكون على حارس خورفكان محمد يوسف أن يظهر بأفضل حالاته للتصدي لأفضل هجوم في الموسم الحالي برصيد 28 هدفاً. ومن المتوقع أن يشكل الثلاثي علي مبخوت وخلفان مبارك وزايد العامري تهديداً حقيقياً لدفاع خورفكان.

وهذا إلى جانب بقية اللاعبين، إذ أظهر الجزيرة أنه فريق منظم، وذو مستوى ثابت منذ بداية الموسم، وتتميز هجماته بالتنوع، الأمر الذي يشكل إرباكاً لأي دفاع.

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