الامارات | الوصل يهدد بإفساد الظهور الأول لقويض مع الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يهدد بإفساد الظهور الأول لقويض مع الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار الساعة الخامسة عصر اليوم إلى استاد حمدان بن زايد، الذي يشهد مواجهة الظفرة أمام ضيفه الوصل، ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي. ويشكل الوصل عقبة حقيقية أمام الظفرة، وقد يفسد الظهور الأول لمدرب الظفرة السوري محمد قويض، الراغب في قيادة فريقه إلى منطقة الأمان، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري.

وتعززت صفوف الظفرة في الانتقالات الحالية، باستعارة الإسباني كوندي من شباب الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري. ويمتلك الظفرة 15 نقطة، ويعاني هجومه تراجعاً واضحاً في المستوى والأهداف، إذ لم يسجل في 12 جولة ماضية سوى 15 هدفاً.

في المقابل، يدخل فريق الوصل، صاحب المركز التاسع برصيد 16 نقطة، لقاء اليوم ولا بديل أمامه سوى تحقيق الانتصار من أجل الابتعاد عن دائرة الخطر، وكان الفريق أظهر تحسناً في المستوى، وهو ما ظهر في الأداء الذي قدمه في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، على الرغم من أنها انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

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