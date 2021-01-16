الامارات | عودة ماتافز تحفّز الوحدة لإيقاف انتصارات بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ماتافز تحفّز الوحدة لإيقاف انتصارات بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل بني ياس ضيفاً على نظيره الوحدة الساعة الثامنة مساء على استاد آل نهيان، في ختام الجولة 13 من منافسات دوري الخليج العربي. ويحتل الوحدة المركز السادس في الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد بني ياس في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

وتحفز عودة المهاجم السلوفيني، ماتافز، العنابي لتقديم مباراة كبيرة، وتحقيق الفوز، بعد أن غاب السلوفيني في آخر خمس مباريات بداعي الإصابة. ووضح تأثر العنابي بعدم وجود رأس حربة صريح، بعد إصابة ماتافز الذي سجل خمسة أهداف خلال ظهوره في مباريات الدوري.

ولن يكون هناك أي بديل أمام الوحدة سوى تحقيق الفوز، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، رغم التأخر في النقاط أمام المتصدر الشارقة. أما بني ياس، فسيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية، على أمل الاستمرار في المربع الذهبي مع انتهاء مرحلة الذهاب.

ويسعى العنابي لكسر حاجز النتائج السلبية في مواجهة الفرق الكبيرة هذا الموسم، إذ خسر أمام الشارقة والجزيرة والعين، وتعادل مع شباب الأهلي والنصر، وستكون مواجهة اليوم اختباراً صعباً لرجال المدرب رازوفيتش.

وتبدو مهمة الوحدة غاية في الصعوبة، خصوصاً أن بني ياس توهج بصورة كبيرة هذا الموسم، وسجل أرقاماً مثالية، كونه أقوى دفاع حتى الآن، بعد أن استقبلت شباكه 10 أهداف فقط، وسجل مهاجموه 24 هدفاً، وهو من أبرز القوى الهجومية.

ويتسلح الوحدة بتاريخ مواجهاته مع بني ياس، إذ سبق أن التقيا في 19 مباراة سابقة في الاحتراف، فاز العنابي 12 مرة، مقابل ثلاثة انتصارات للسماوي، بينما تعادلا في أربع مباريات. وفي هذه المواجهات حقق العنابي أكبر انتصار على بني ياس بواقع 6-2 في موسم 2017.

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