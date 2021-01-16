الامارات | العين والشارقة يدشّنان نهائيات كأس اليد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن العين والشارقة يدشّنان نهائيات كأس اليد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل حامل اللقب فريق العين، في الخامسة عصر اليوم، في اختبار صعب أمام الشارقة، في لقاء يجمع الفريقين على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، في افتتاح الدور النهائي لمسابقة «كأس الإمارات» لكرة اليد. وتقام اليوم في التوقيت ذاته، الجولة الافتتاحية في الأدوار النهائية الخاصة بتحديد المراكز من الرابع وحتى التاسع، حين يحل النصر ضيفاً على الجزيرة، ودبا الحصن مع بني ياس. ونجح العين في الدور التمهيدي الذي استهل نوفمبر الماضي، باعتلاء صدارة مجموعته الأولى برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين عن الجزيرة الوصيف، فيما جاء بني ياس ثالثاً برصيد خمس نقاط، والوحدة رابعاً برصيد ثلاث نقاط، قبل أن يحجز الشارقة بطاقته إلى الدور النهائي باعتلائه صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن النصر، وحل دبا الحصن ثالثاً والظفرة رابعاً. وانتزع شباب الأهلي بست نقاط صدارة المجموعة الأخيرة على حساب الوصل الوصيف، ومليحة الثالث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news