شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد.. الدنمارك تقسو على البحرين بنتيجة 34/20 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم منتخب الدنمارك نتيجة مواجهته مع نظيره البحريني بالفوز بنتيجة 34/ 20 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات المجوعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضفها مصر خلال الفترة من 13 حتي يناير الجاري.

ويقع منتخبي الدنمارك والبحرين في المجموعة الرابعة بجانب، الارجنتين والكونغو الديمقراطية.

وتفوق حامل اللقب على مجريات المباراة نظرا لفارق الخبرة والامكانيات مع منتخب البحرين الشقيق

ومن المتوقع أن تتصارع كل من الأرجنتين والبحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية على المقعدين الآخرين المؤهلين للدور الرئيسي.

وفازت الدنمارك قبل عامين بأول لقب لها في بطولات العالم أمام جمهورها بعد تحقيق فوز مقنع بالنهائي على النرويج بنتيجة 31-22.

تستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.