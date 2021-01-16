شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: إغلاق المفاوضات مع سانت إيتيان «منطقي».. وهذا موقف مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، إن التصريحات التي أدلها بها رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي تسببت في تعثر صفقة اللاعب مصطفي محمد .

وأضاف عصام سالم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن البيان الذي أصدره نادي الزمالك، بشأن انتهاء المفاوضات مع سانت إتيان، الرد الطبيعي والمنطقي على التصريحات التي أدلى بها رئيس النادي الفرنسي بحق القلعة البيضاء وإدارتها.

وأكد عصام سالم، أن قرار إدارة الزمالك برفض التفاوض، شجاعة لأنها سمعة للنادي الأبيض، مشددا على أن الزمالك يعيش حالة مختلفة عن الفترة الماضية، ويرفض الإساءة لمن يمثله.

وأوضح أن مجلس الزمالك يرفض التهديد، والنادي بصدد رفع دعوى قضائية ضد تصريحات رئيس سانت إيتيان، مضيفا أن مصطفى محمد بعث برسالة نصية لإدارة النادي، يؤكد خلالها على دعمه للزمالك، وعدم موافقته على اللعب بنادي أساء لقلعة ميت عقبة.

وتابع: «تصريحات رئيس نادي سانت إيتيان بها ظلم وافتراء، وحال لم يكشف رئيس النادي عن الأشخاص الذين طلبوا عمولات على حد قوله، يتحرك الزمالك قانونيًا ضد سانت إيتيان».

وأردف: «أسامة جلال اقترب بشدة من الزمالك، ومصطفى فتحي، وكريم بامبو، اقتربا من اللعب للبنك الأهلي، بحثا عن المشاركة».