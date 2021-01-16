شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم أسامة جلال.. وإعارة بامبو وفتحي للبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء اقتربت من ضم أسامة جلال مدافع إنبي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

قال في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن هناك رغبة متبادلة من الطرفين في إتمام الصفقة وسيتم الحسم خلال ساعات قليلة.

وتابع أن مصطفى فتحي وكريم بامبو على أعتاب الإعارة إلى البنك الأهلي خلال يناير الجاري أيضًا.