شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: مسئول سابق بالزمالك يقف وراء رحيل مصطفى محمد وبن شرقي وساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن هناك مسؤول سابق داخل نادي الزمالك يتحكم في صفحة زملكاوية كبيرة وطالبهم بمهاجمتي أمس بعدما أجريت مداخلة مع رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه «نمبر وان» على قناة «النهار»: «مسئول في مجلس نادي الزمالك السابق يحاول تدمير نادي الزمالك من خلال السوشيال ميديا من خلال نشر رسائل سلبية عن النادي عبر تلك الصفحة من أجل أن تقول الجماهير يا ريت المجلس السابق يرجع تاني».

وأوضح: «هذا الشخص المسؤول سابقًا في نادي الزمالك قام بافتتاح شركة للتسويق في الإمارات مع وكيل لاعب شهير من أجل تطفيش نجوم نادي الزمالك من خلال توفير لهم عروض».

وشدد: «ذلك الشخص من طلب من بن شرقي الرحيل عن الزمالك ووفر له عرضًا من الإمارات، وهو نفس الشخص الذي أوصى فرجاني ساسي بزيادة راتبه والمطالبة بكافة مستحقاته المتأخرة».

وأتم: «هذا الشخص أيضًا عقد جلسة منذ أسابيع مع مصطفى محمد في كافيه في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وطالبه بالتمسك بالرحيل عن الزمالك وتحقيق حلم الاحتراف».