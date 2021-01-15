الامارات | روني مدرباً لفريق يحتل المركز 22 بدوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن روني مدرباً لفريق يحتل المركز 22 بدوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى نجم مانشستر يونايتد ومنتخب انجلترا السابق واين روني مسيرة مظفرة في الملاعب ليتفرغ لتدريب نادي دربي كاونتي من الدرجة الاولى الانجليزية الجمعة.

وأكد دربي كاونتي أن روني (35 عاماً) وافق على عقد رسمي للاشراف على الفريق حتى عام 2023 بعد أن شغل مهمة المدرب المؤقت بعد اقالة الهولندي فيليب كوكو في نوفمبر الماضي اشرف خلال هذه الفترة على تسع مباريات ففاز في 3 وتعادل في اربع وخسر اثنتين.

وأوضح النادي في بيان أن الهداف التاريخي للمنتخب الانجليزي (53 هدفا) وفريق مانشستر يونايتد (253) وقع عقداً لمدة عامين ونصف حتى صيف عام 2023.

وأضاف أن روني "اختار إنهاء مسيرته الرائعة كلاعب للتركيز بشكل كامل على عمله مدربا" للفريق صاحب المركز 22 في ترتيب الدرجة الاولى التي تضم 24 فريقا.

ورحب الرئيس التنفيذي لدربي كاونتي ستيفان بيرس بتعاقد فريقه مع روني وقال "نحن مغتبطون بعد تأكيد التعاقد مع واين روني كمدرب جديد لفريقنا".

واضاف "نتائجنا الجيدة في الاونة الاخيرة بقيادة روني ترافقت مع تقديم عروض ايجابية".

اما روني فقال "فخر كبير لي ان احذو حذو مدربين كبار امثال براين كلاف، جيم سميث، فرانك لامبارد وفيليب كوكو في تدريب دربي كاونتي".

واضاف "اعد الجميع من مجلس ادارة وانصار النادي والعاملين في الجهاز الفني ان ابذل قصارى جهدي لتحقيق الامكانيات التي كنت شاهدا عليها في الاشهر ال12 الاخيرة في هذا النادي التاريخي".

وانتقل روني الى اللعب في صفوف دربي كاونتي في يناير 2020 وخاض معه 35 مباراة.

وسيرافق روني في تدريب دربي كاونتي زميله السابق في الفريق ليام روسنيور الذي عين مدربا مساعدا، وحارس المرمى الدولي الإيرلندي السابق شاي غيفن المعيَّن مسؤولا عن الفريق الأول.

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