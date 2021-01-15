شكرا لقرائتكم خبر عن موريتو رجل مباراة تونس وبولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج موريتو نجم منتخب بولندا، بلقب أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره التونسي والتى انتهت بخسارة نسور قرطاج بنتيجة 30- 28 ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال- مصر 2021 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب بولندا المجموعة الثانية برصيد نقطتين يليه البرازيل ثم إسبانيا برصيد نقطة فيما تذيل المنتخب التونسى المجموعة بدون نقاط.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الثانية الأصعب بين المجموعات الثمانية بجوار منتخبات إسبانيا والبرازيل وبولندا.

وتعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره الإسباني بنتيجة 29-29 في افتتاح مباريات المجموعة.