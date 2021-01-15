شكرا لقرائتكم خبر عن صرف بدلات الحكام عن الموسم الحالي اعتبارًا من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، صرف مستحقات الحكام منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخه، على أن يبدأ الصرف اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ويسري القرار على جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري في الأقسام المختلفة.

يأتي ذلك بعد انتهاء اللجنة من صرف المستحقات المتأخرة للحكام عن الموسم الماضي والتي قدرت بنحو خمسة ملايين جنيه.