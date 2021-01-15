شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يوجه رسالة لإدارة الزمالك بعد اتهامات رئيس سانت إيتيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، أرسل رسالة إلى أعضاء اللجنة التي تدير نادي الزمالك بعد تصريحات رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي.

رسالة مصطفى قال فيها: «إلى رئيس نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك الشريفة انا في ظهر نادي الزمالك ضد أي تصريحات تقلل من شأن نادي الزمالك أو مجلس إدارته المحترم وانا أول واحد أرفض هذا العرض المصحوب باتهامات ضد مجلس الإدارة أو أي شخص في نادي الزمالك العظيم، وانا أرفض التعاقد مع نادي سانت إيتيان في ظل وجود الإدارة الحالية حتى لو هاخد ملايين الدولارات بعد صدور تلك الاتهامات الكاذبة لمجلس إدارة نادينا والزمالك فوق الجميع».