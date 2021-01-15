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مارينو ماريتش لاعب كرواتيا: فريق اليابان رائع.. وتفاجئنا بمستواهم

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مارينو ماريتش لاعب كرواتيا: «فريق اليابان كان رائعا جدا وتفاجئنا بمستواهم وما يفعلوه في الملعب».

وشدد «لكن يجب أن نضع ذلك خلفنا والنظر لما هو قادم وتقديم مستوانا».

وأتم ماريتش تصريحاته «سنقوم بدراسة ما حدث في المباراة وتحليل الجوانب الدفاعية والبدنية لحل كل المشاكل والأخطاء التي وقعنا فيهاوتفاديها مستقبلا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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