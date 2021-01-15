مارينو ماريتش لاعب كرواتيا: فريق اليابان رائع.. وتفاجئنا بمستواهم

وأتم ماريتش تصريحاته «سنقوم بدراسة ما حدث في المباراة وتحليل الجوانب الدفاعية والبدنية لحل كل المشاكل والأخطاء التي وقعنا فيهاوتفاديها مستقبلا».

وشدد «لكن يجب أن نضع ذلك خلفنا والنظر لما هو قادم وتقديم مستوانا».

محمد يوسف

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