شكرا لقرائتكم خبر عن مارينو ماريتش لاعب كرواتيا: فريق اليابان رائع.. وتفاجئنا بمستواهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مارينو ماريتش لاعب كرواتيا: «فريق اليابان كان رائعا جدا وتفاجئنا بمستواهم وما يفعلوه في الملعب».
وشدد «لكن يجب أن نضع ذلك خلفنا والنظر لما هو قادم وتقديم مستوانا».
وأتم ماريتش تصريحاته «سنقوم بدراسة ما حدث في المباراة وتحليل الجوانب الدفاعية والبدنية لحل كل المشاكل والأخطاء التي وقعنا فيهاوتفاديها مستقبلا».
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