شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اليابان: سعيد بالتعادل أمام كرواتيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال داجور سيجورسون المدير الفني الأيسلندي لمنتخب اليابان في المؤتمر الصحفي بعد مباراته مع كرواتيا «متفاجئون جدا من التعادل أمام كرواتيا وفخور جدا بالفريق بتحقيق تلك النتيجة«.

وأوضح «كنت أتمنى المكسب بالتأكيد لكن يجب أن نكون واقعيين وتحقيق تلك النتيجة أمر تاريخي بالنسبة لنا«.

وكشف سيجورسون «تلك المباراة بالطبع فرصة أكبر لنا خلال الإعداد من أجل أولمبياد طوكيو لكن كل تركيزنا حاليا من أجل المونديال وبعدذلك سنرى ماذا سيحدث في طوكيو«.