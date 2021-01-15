شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كرواتيا يشيد بتنظيم مصر لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد لينو سيرفار المدير الفني لمنتخب كرواتيا، بما نفذته مصر من أجل إقامة تلك البطولة في موعدها رغم جائحة فيروس كورونا.

وأعرب سيرفار عن عدم رضاه بالتعادل أمام اليابان لكنه مقتنع أنها نتيجة عادلة وفقا لسير المباراة.

وفجر منتخب اليابان مفاجأة كبرى بالتعادل أمام كرواتيا بنتيجة 29-29 ضمن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة العالم لرجال اليد

وقال سيرفار في المؤتمر الصحفي: «كانت مباراة قوية جدا واليابان كانت أكثر من رائعة بالنسبة للمتابعين«.

وأضاف: «النتيجة بالتأكيد غير مرضية بالنسبة لنا، كنا نريد تحقيق لكنها منطقية بالنسبة للمباراة«.

وأوضح المدير الفني لمنتخب كرواتيا: «في أول المباراة لم يكن الفريق جيدا خاصة من الناحية الدفاعية واليابان لعب مباراة جيدة في الشوطالأول، نجحنا في العودة بعد ذلك في الشوط الثاني لكن لم يكن كافيا لتحقيق الفوز«.

وشدد سيرفار: «أشكر مصر جدا على ما حدث والتنظيم، البطولة مهمة جدا أن تقام في تلك الفترة، والتنظيم يدل على أن كرة اليد لها مستقبل كبير في تلك الظروف«.

وتابع: «أعتقد أن مصر نجحت في فكرة إقامة البطولة في تلك الظروف وهو أمر صعب جدا لكن الحياة يجب أن تسير مع الأخص في الاعتبارالاحتياطات اللازمة«.