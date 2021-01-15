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وزير الرياضة يحقق في سوء أرضية ملعب الجوهرة ويعفي المهندس

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جدة - خالد شويل - وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بالتحقيق بشكل عاجل في سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، والحالة التي ظهر عليها الملعب في مباراة الاتحاد وأبها ومباراة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وقد تم تكليف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الرياضة بترؤس فريق التحقيق الذي سيباشر مهامه بصورة عاجلة، ويرفع تقريره بهذا الشأن خلال 48 ساعة، على أن يشمل التحقيق كل من له علاقة بذلك.

كما وجه وزير الرياضة بإعفاء المهندس المشرف على أعمال زراعة الملعب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المكلفة بصيانة المدينة الرياضية حسب ما يقتضيه النظام.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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