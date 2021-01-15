شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض صدارة الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفض هجوم الأهلي ترجمة الفرص السهلة التي اتيحت لهم أمام الهلال إلى أهداف ليخرج الفريقان بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام لقاءات الجولة ١٣ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء سيطرة مبكرة للأهلي تحصل من خلالها على ركلة جزاء سددها عمر السومة ولكن تصدى لها الحارس عبدالله المعيوف والذي كان أحد نجوم اللقاء، إذ تصدى لعدة كرات خطرة لا سيما انفرادة صامويل أوسو، ووقفت العارضة مع أصحاب الأرض إذ تصدت لتسديدة محمد البريك، وبعد خمس دقائق وقت بدل ضائع أعلن الحكم ماجد الشمراني نهاية اللقاء بالتعادل السلبي، ليصل الهلال للنقطة ٢٦ محتفظاً بالصدارة فيما وصل الأهلي للنقطة ٢٣ وفي المركز الثالث.