موعد مباراة مصر ومقدونيا في مونديال اليد.. والقناة الناقلة المجانية وترددها

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد، في السابعة مساء غدا السبت، مقدونيا، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، في ثاني مواجهات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2021.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة السابعة، بجانب منتخبات السويد ومقدونيا وتشيلي.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزه الأول على منتخب تشيلي بنتيجة 35 – 29 في المباراة الافتتاحية.

وفي الجولة الثالثة، يلعب الفراعنة أمام السويد يوم الأثنتين 18 من يناير فى الساعة السابعة مساءً على استاد القاهرة.

ويأمل المنتخب المصري، بقيادة الأسبانى باروندو جارسيا، في تقديم أداء مميز خلال منافسات البطولة من أجل تحقيق مركز متقدم، في محاولة لإعادة إنجاز الفراعنة في كأس العالم 2001، الذي أقيم في فرنسا، إذ حقق منتخبنا الوطني المركز الرابع، وهو أبرز إنجاز للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته ببطولات العالم.

قائمة منتخب مصر

استقر المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا، على ضم ٢٣ لاعبًا للمعسكر وتم استبعاد الرباعي المصاب عمر سامي ومصطفي خليل وأحمد خيري ومصطفى بشير.

والقائمة كالتالي:

كريم هنداوي وعصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد ومحمد سند وأحمد الأحمر وأكرم يسري ويحيي خالد ومحسن رمضان وَعَبَد الرحمن فيصل وأحمد هشام وإسلام حسن وسيف الدرع ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار وإبراهيم المصري وخالد وليد وأحمد عادل ويحيى الدرع وعلي زين وحسن قداح وعمر الوكيل وأحمد مؤمن وأحمد سيسه.

القناة الناقلة

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التابعة لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، حصولها على حقوق البث الفضائي الحصري لبطولة العالم لكرة اليد، حيث ستذاع المباريات عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" الجديدة.

ويُمكنك ضبط تردد قناة أون تايم سبورتس 3، على التردد 12303 عبر القمر الصناعي نايل سات، واستقطاب أفقي H، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.