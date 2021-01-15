"حدث خطأ".. سانت ايتيان يرد لمصراوي على بيان الزمالك بشأن مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رد جان لوك بويزين مدير التعاقدات في نادي سانت ايتيان الفرنسي على البيان الذي أصدره الزمالك في أعقاب تصريحات رولان رومييه الرئيس التنفيذي للنادي الفرنسي، قائلًا أن غلق بات التفاوض كارثة لمستقبل مصطفى محمد.

وقال بويزين في تصريحاته ليلا كورة عقب البيان الذي أصدره الزمالك: "هذا الأمر كارثة بالنسبة للاعب ومستقبل، فهو لا يستحق منهم ما فعلوه، بعد كل الإلتزام الذي أظهره تجاه الفريق على مدار سنوات داخل النادي."

وأعلن الزمالك في البيان الذي أصدره اليوم الجمعة، غلق باب التفاوض والتحرك قانونيًا من أجل الحفاظ على الحقوق القانونية والمعنوية لمسئوليه.

وأما فيما يتعلق بتصريحات الرئيس التنفيذي لناديه، فقال بويزين: "أنا لست متأكدًا من الترجمة، وإن كانت دقيقة في نقل ما قاله بالظبط."

وردًا على ما إذا كان قد أشار في مسألة العمولات للوكلاء الوسطاء في الصفقة، فقال: "هذا ما كان يقصد أن يقوله، لأن العديد من الوكلاء يحاولون أن يدخلوا في الصفقة للحصول على عمولة، وهو يعتقد أن السعر ارتفع بسبب هذا الأمر."

وأضاف: "لهذا لسبب كان رولان غاضبًا، ومحبط حتى أنه قبل الحوار الذي أجراه أرسل له أحدهم رسالة أخيرة يقول فيها أن الزمالك يعتقد بأنكم لا تمتلكون أموال وهذا غير صحيح."

وعما إذا كان النادي مازال مهتم بالتعاقد مع مصطفى محمد، فقد قال: "نعم هذا صحيح."