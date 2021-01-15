صلاح: التعاقدات في ليفربول ليس قراري.. ونفتقد جوتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد محمدصلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، باللاعبين الشباب في صفوف فريقه، مشيراً إلى إنهم يؤدون بصورة جيدة خلال المباريات التي يشاركون بها سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي.

وأضاف صلاح، خلال حوار أُجريّ معه بفضائية بي إن سبورتس وتم بثّه اليوم الجمعة:"ظهورهم بشكل جيد في المباريات يمنحهم الثقة واللاعبون في الفريق يتحدثون معهم وأدعمهم 100% وأتمنى أن يستمروا على هذا المستوى وكنت أتمنى تواجدهم أيضاً في وجود اللاعبين المصابين مثل فيرجيل فان دايك للاستفادة من خبراتهم".

وتابع لاعب ليفربول:"جوتا منذ قدومه يؤدي بصورة جيدة ويساعد الفريق واللاعبون يتحدثون معه، الجميع هنا يلعب لمصلحة الفريق ونفتقده ولكن هناك آخرين متواجدين وأتمنى عودته سريعاً".

وعن تعاقدات فريقه، رد صلاح:"التعاقدات ليست قراري بل قرار المدرب والإدارة ولا أعرف ماذا ينون الفترة المقبلة، ولكن لا أستطع الحديث، بالتأكيد أي إضافة ستُساعد الفريق بشكل كبير، وهذا ليس قراري ولكن المدرب أكثر شخص قد يتحدث عن ذلك".

وأتم صلاح تصريحاته بالإشارة إلى أنه يريد اللعب كل دقيقة في المباراة:"لكن لا أستطع الحديث فهذا تكتيك مدرب، ولكن لو تسألني، أريد لعب 95 دقيقة ولأخر ثانية في المباراة ولكن في النهاية المدرب هذا قراره واللاعبين يحترمون ذلك".