"إلغاء التفاوض نهائيًا".. الزمالك يرد على رئيس سانت إيتيان ببيان من 4 نقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أصدر نادي الزمالك اليوم الجمعة بيانًا من 4 نقاط من أجل الرد على رولان رومييه الرئيس التنفيذي لنادي سانت إيتيان الفرنسي، بعدما ألمح إلى طلب مسؤولين عمولات لتسهيل انتقال مصطفى محمد للفريق.

وأدلى رولان رومييه بتصريحاته مساء أمس الخميس اتهم فيها مسؤولين لم يفصح عن هويتهم بطلب عمولات من أجل تسهيل الصفقة، وتعهد بكشف الأسماء في حال عدم إتمام الصفقة خلال 24 ساعة.

وجاء رد الزمالك من خلال بيانه بإلغاء التفاوض بشكل نهائي، وبدء الإجراءات القانونية من أجل حفظ الحقوق الأدبية لمسؤولي نادي الزمالك.

وجاء بيان الزمالك كما يلي:

تابع نادي الزمالك بكل اهتمام تصريحات رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي بتاريخ 14 يناير 2021، في قناة النهار وما تضمنته من إشارة إلى أن أشخاصًا لم يسمهم، أو يبين صفتهم، طلبوا الحصول على أموال مقابل تسهيل انتقال لاعب الزمالك مصطفى محمد إلى ناديه.

وفي هذا الشأن..يؤكد نادي الزمالك ما يلي:-

أولا: أن نادي الزمالك يرفض بأي شكل من الأشكال أي إساءة أو محاولة للتشهير لأي من المنتسبين له، والذين يتمتعون بالشفافية والمصداقية.

ثانيا: يرفض النادي بشكل قاطع لا لبس فيه ما تضمنته التصريحات المذكورة من تهديد بالإفصاح عن أسماء من طلبوا الحصول على أموال حال عدم إتمام الصفقة، ويطالب المسؤولين بنادي سانت إيتيان بالإفصاح فورا عن هذه الأسماء إن وجدت، وذلك التزامًا بمعيار النزاهة والشفافية واجبة الاتباع.

ثالثا: وفي هذا الإطار..يعلن نادي الزمالك إلغاء التفاوض نهائيًا، بشأن انتقال اللاعب مصطفى محمد إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي، احترامًا منا لكيان وشأن نادي الزمالك، وكذلك جماهيره العريضة في كل مكان، والتي لا ترضى بمثل هذه الأمور، والتي تتعارض مع قيم ومبادئ النادي العريق، والذي طالما شهدت بها الألسن والقلوب وتمسها المشاعر.

رابعا: أن نادي الزمالك يتخذ حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، مما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية، والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والإساءة لبعض المسؤولين بالنادي، وسوف يعلن النادي فورًا، وبكل وضوح عن كل المعلومات التي يتم الكشف عنها والتعامل معها وفق أعلى معايير الوضوح والشفافية.