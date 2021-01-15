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صلاح: أتواصل مع السومة.. علاقتي بمحرز جيدة ولم أتحدث مع زياش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد صلاح، لاعب الإنجليزي، إن علاقته بالجزائري المحترف في صفوف مانشستر سيتي رياض محرز جيدة؛ فيتحدثون حين يتقابلا في المباريات التي تجمع فريقيهما.

ورد صلاح بخصوص علاقته باللاعبين العرب في ، خلال حوار أُجري معه بفضائية بي إن سبورتس، قائلاً:"علاقتي بمحرز جيدة وحين أقابله نتحدث سوياً، ولكن من اللاعبين العرب عامة علاقتي جيدة بعمر السومة ـ لاعب أهلي جدة السعودي ـ نتواصل من وقت لآخر، لكن هنا في الدوري الإنجليزي لا نتحدث تليفونياً ولكن حين نتقابل في المباريات نتحدث سوياً، وحتى الآن لم أقابل حكيم زياش ـ المحترف المغربي في صفوف ـ".

وتطرق صلاح للأوضاع الحالي لليفربول في الدوري الإنجليزي، قائلاً:"الوضع مختلف بسبب والأمور صعبة، فهناك فرق تكسب لأن اللعب بدون جمهور يؤثر عليك، الفرق جميعاً لديها الفرصة ذاتها للفوز في المباريات، الأمر كان صعب في الفترة الماضية ولا أحد يعرف ماذا سيفعل مستقبلاً، ولكن في النهاية تنزل الملعب وتريد أن تعطي كل ما لديك، كل الفرق هذا الموسم قريبة من بعض، الجميع يكسب ويخسر، مازال صعباً أن تقول من سيحسم الدوري ولكن أتمنى أن يكون فريقي في النهاية".

ويرى صلاح أن الإصابات أثرت على فريقه خلال الموسم الجاري:"خسرت ثنائي دفاعي وتلعب بفابينيو في قلب الدفاع وهذا يؤثر بالطبع عليك؛ خاصة أن فيرجيل فان دايك من أفضل المدافعين في العالم ولكن لابد أن تتعامل مع الوضع لتفوز بالبطولة لو ركزت على الإصابات لن تفز".

وأتم محترفنا المصري في صفوف ليفربول، تصريحاته بـ:"المصابون سيستمرون لفترة طويلة حتى العودة لذا لابد أن تتعامل مع الوضع الحالي، تحتاج للتسجيل بصورة أكثرة ولا تستقبل أهدافاً كثيرة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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