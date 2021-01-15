اتحاد الكرة يُعلن صرف بدلات الحكام عن الموسم الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد مصطفى:

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد صرف مستحقات الحكام منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخه.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الجمعة، إلى أنه سيبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد المقبل على أن يسري القرار على جميع المسابقات التي يُنظمها الاتحاد المصري في الأقسام المختلفة.

ولفت اتحاد الكرة الإنتباه إلى أن ذلك يأتي بعد انتهاء اللجنة من صرف المستحقات المتأخرة للحكام عن الموسم الماضي والتي قدرت بنحو خمسة ملايين جنيه.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت عقب اجتماعها الأول، الذي عُقد في نهاية ديسمبر الماضي 2020، صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2021،