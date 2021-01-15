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تأجيل الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة عن تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية وهو ما ذكره مراسلنا في وقت سابق.

وأوضح برشلونة في بيان أنّ اجتماعه مع الحكومة الذي جرى الجمعة بشأن مناقشة إجراء الانتخابات نتج عنه استحالة قدرة الأعضاء على المشاركة في العميلة الانتخابية بسبب القيود الموضوعة لمحاولة الحد من انتشار فيروس .

وكانت العديد من التقارير قد أكدت في وقت سابق احتمال تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الحالي وذلك بسبب فيروس كورونا.

وأشارت التقارير الصحفية إلى القيود التي فرضتها الحكومة الكاتالونية من 17 إلى 24 من الشهر الحالي والتي تمنع الناس من مغادرة المناطق التي يعيشون فيها سواء للدراسة أو العمل أو لأسباب طبية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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