الامارات | "صفقات الشتاء" تبرّد قلب عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن "صفقات الشتاء" تبرّد قلب عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت صفقات الشتاء، فريق عجمان، أول انتصار له في بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم، على حساب الفجيرة، 2-1، الجمعة في ختام مرحلة الذهاب.

وعانى" البرتقالي" على مدار 12 جولة لم يتذوق فيها طعم الانتصارات مكتفيا بالتعادل في ثلاث مباريات والخسارة في تسعة مواجهات.

وكان الثنائي الجديد، المالي مايغا، والبرازيلي، ديغو غارديل، على موعد مع التألق في أول ظهور لهما بقميص البرتقالي، بتسجيلهما هدفين في الشوط الأول، في الدقيقتين، 27 و43 . بينما سجل هدف الفجيرة، فارلي روزا، من ضربة جزاء 90+4

وتحسن أداء عجمان الهجومي بوجود مايغا، اذ هدد أصحاب الأرض مرمى الحارس عبد الله إسماعيل في العديد من المناسبات، خلال شوط المباراة الاول والتي كان من الممكن أن تزيد من حصيلة أهداف عجمان.

وأضاع أبوبكر تراولي هدف محقق من ضربة رأس وهو على بوابة المرمى من عرضية محمد إسماعيل ولعبها بجوار القائم.

وأهدر قبلها اللاعب ذاته فرصة أخرى من تسديدة داخل الصندوق وهو خال من الرقابة لتستقر الكرة خارج الملعب.

لكن مايغا نجح في مناسبة ثانية أن يسجل واحداً من أجمل أهداف تلك الجولة، بتسديدة من الوضع طائراً سكنت على يمين الحارس.

واستفاد غارديل من خطأ دفاعي قاتل للفجيرة واستخلص الكرة، ورواغ حمدان مسعود ووضع الكرة بسهولة داخل المرمى.

في المقابل لم تظهر خطورة الفجيرة سوى في مناسبة واحدة من تسديدة فراس بالعربي، كادت أن تهز شباك الحارس علي الحوسني.

وفي الشوط الثاني ضغط الفجيرة بكل خطوطه لتحسين النتيجة وتحمل الحارس، علي الحوسني وخط الدفاع عبء المباراة، وتمكنوا من الحفاظ على شباكهم رغم العديد من المحاولات التي سنحت للفريق الضيف.

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