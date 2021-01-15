الامارات | بالصور.. شباب الأهلي يبعد النصر عن سباق المنافسة على الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شباب الأهلي يبعد النصر عن سباق المنافسة على الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المدرب الإماراتي مهدي علي فوزه الأول في دوري الخليج العربي هذا الموسم، بعدما تغلب شباب الأهلي على النصر بهدف دون رد، على استاد راشد في الجولة الـ 13، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 19 نقطة بينما توقف رصيد "العميد" عند 24 نقطة.

ويدين "المهندس" بالفضل إلى الصفقة الجديدة، يحيى الغساني الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة 50، إلى جانب تألق حارس المرمى المخضرم ماجد ناصر في التصدي لهجمات النصر الخطرة.

وتلقى النصر ضربة موجعة بعدما ابتعد عن سباق المنافسة على الدوري، بنهاية الدور الأول، إذ اتسع الفارق بين "العميد" والمتصدر الشارقة إلى 8 نقاط.

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