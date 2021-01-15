شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تُفجر مفاجأة وتتعادل مع كرواتيا «29-29» في مباراة مثيرة بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر منتخب اليابان مفاجأة كبرى بالتعادل ضد منتخب كرواتيا بنتيجة 29-29 في ختام مباريات الجولة الأولى لمجموعتي ملعب برج العرب.

وفاجأ المنتخب الياباني ثالثا آسيا نظيره الكرواتي وصيف أوروبا في الشوط الأول وتقدم بنتيجة 17-14 بعد تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء منتخب كرواتيا لكن تفوق اليابان في النتيجة استمر حتى قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، قبل أن يسير اللقاء هدف أمام هدف.

وبذلك حصد منتخب كرواتيا واليابان نقطة لكل منهما ليتصدر منتخب قطر في المجموعة بنقطتين بعد الفوز على أنجولا.

وحصد أجاري يوتو لاعب اليابان جائزة لاعب المباراة بعد أدائه الرائع خلال اللقاء وقيادة فريقه لتحقيق المفاجأة.

ويقع منتخب كرواتيا بجوار منتخبات اليابان وقطر وأنجولا ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للدور الرئيسي.

وتقام مباريات الجولة الثانية يوم الأحد عندما تواجه كرواتيا فريق أنجولا بينما تلعب اليابان ضد قطر.