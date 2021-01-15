شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تتعادل مع إسبانيا في افتتاح لقاءات المجموعة الثانية بـ «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل المنتخب البرازيلي مع المنتخب الإسباني في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال مصر 2021، بنتيجة 29-29.

وسيطر منتخب الإسباني على مجريات الشوط الأول، الذي حسمه لصالحه بنتيجة 16-13، وسط محاولات من منتخب البرازيل من أجل تقليص فارق الأهداف.

وفي الشوط الثاني، شهد اللقاء إثارة حتى الثواني الأخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل 29-29.

وحصد منتخبي البرازيل وإسبانيا أول نقطة لهما في البطولة.

وحصد هانييل لانجارو لاعب البرازيل جائزة رجل المباراة بعد نجاحه في تسجيل 6 أهداف.

ويلعب بعد قليل منتخبي تونس وبولندا ضمن مباريات نفس المجموعة بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.