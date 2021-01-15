شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تهزم الكونغو الديمقراطية «28-22» بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب الأرجنتين على الكونغو الديمقراطية 28-22، في أولى مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم لكرة اليد «مصر 2021».

وتضم المجموعة بجانب الأرجنتين والكونغو الديمقراطية كلا من الدنمارك حامل اللقب، والبحرين، وحصد المنتخب الأرجنتيني أول نقطتين فيما ظل الكونغو الديمقراطية دون رصيد.

وتفوق المنتخب الكونغولي 14-13 في الشوط الأول الذي شهد تألق راقصي التانجو في بداية اللقاء وسط محاولات من الفريق الكونغولي للمحافظة على تقليل الفارق حتى إدراك التعادل ومن ثم تحقيق التقدم في الشوط الأول.

ولكن سرعان ما استطاع المنتخب الأرجنتيني فرض السيطرة وحسم المباراة في الشوط الثاني، بفضل تألق رجل المباراة خوان مانويل بار حارس الأرجنتين.

ويلتقى يوم الأحد منتخب الارجنتين مع البحرين، بينما يلتقى منتخب الدنمارك مع الكونغو الديمقراطية .