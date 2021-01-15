شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 قمصان مبيعًا في متجر ليفربول.. وترتيب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف متجر نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عن أسماء وأرقام أفضل 10 لاعبين تمت إضافتها إلى قمصان المشجعين حتى الآن في 2020-21.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي، عن أسماء وأرقام لاعبي الفريق الأول الأكثر مبيعًا حتى الآن هذا الموسم، من المراكز العشرة الأولى كما يلي:

10- أليسون بيكر.

9- روبرتسون.

8- أرنولد.

7- ديوجو جوتا.

6- فيرمينو.

5- تياجو ألكانتارا.

4- جوردان هندرسون.

3- ساديو ماني.

2- محمد صلاح.

1- فيرجيل فان دايك.