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تعرف على أكثر 10 قمصان مبيعًا في متجر ليفربول.. وترتيب محمد صلاح

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف متجر نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عن أسماء وأرقام أفضل 10 لاعبين تمت إضافتها إلى قمصان المشجعين حتى الآن في 2020-21.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي، عن أسماء وأرقام لاعبي الفريق الأول الأكثر مبيعًا حتى الآن هذا الموسم، من المراكز العشرة الأولى كما يلي:

10- أليسون بيكر.

9- روبرتسون.

8- أرنولد.

7- ديوجو جوتا.

6- فيرمينو.

5- تياجو ألكانتارا.

4- جوردان هندرسون.

3- ساديو ماني.

2- محمد صلاح.

1- فيرجيل فان دايك.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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