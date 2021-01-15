شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 قمصان مبيعًا في متجر ليفربول.. وترتيب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف متجر نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عن أسماء وأرقام أفضل 10 لاعبين تمت إضافتها إلى قمصان المشجعين حتى الآن في 2020-21.
وأعلن الموقع الرسمي للنادي، عن أسماء وأرقام لاعبي الفريق الأول الأكثر مبيعًا حتى الآن هذا الموسم، من المراكز العشرة الأولى كما يلي:
10- أليسون بيكر.
9- روبرتسون.
8- أرنولد.
7- ديوجو جوتا.
6- فيرمينو.
5- تياجو ألكانتارا.
4- جوردان هندرسون.
3- ساديو ماني.
2- محمد صلاح.
1- فيرجيل فان دايك.
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