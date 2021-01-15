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جمهورية شبين يدعم صفوفه بصانع ألعاب فاركو وسيراميكا السابق

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادي جمهورية شبين، والجهاز الفني بقيادة الكابتن ياسر رضوان، في التعاقد رسمياً مع اللاعب محمود المغربي صانع الألعاب على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر من نادي فاركو.

وسبق للمغربي اللعب لنادي الرجاء بالدوري الممتاز والمنصورة قبل الانتقال الموسم الماضي لنادي سيراميكا كليوباترا والذي حقق معه حلم الصعود.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لنادي الجمهورية في حضور الكابتن ياسر رضوان المدير الفني والكابتن ياسر سعفان المدير الإداري.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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